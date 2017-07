FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die deutschen Renten-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Als wegweisend betrachten Händler die Veröffentlichung des US-Notenbankprotokolls am Abend. Bis dahin dürften die Bund-Futures weiter in ihrer Seitwärtsbewegung verharren.

Einige Händler rechnen spätestens dann jedoch mit einem Bruch der Unterstützung um 161,80 Prozent, da die 30-jährigen Buxl-Futures ihren korrespondierenden Support bereits am Vorabend nach unten durchbrochen hätten. "Die gute Nachricht dahinter ist eine weitere, deutliche Versteilerung der Zinskurve, was Deutsche Bank, Commerzbank, Allianz und die anderen Finanztitel weiter nach oben treiben dürfte", sagt ein Aktienhändler.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 8.10 Uhr 3 Ticks auf 161,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,86 Prozent und das Tagestief bei 161,81 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 4.800 Kontrakte. Der BOBL-Futures notiert unverändert bei 131,83 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 02:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.