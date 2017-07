MOSKAU (IT-Times) - Ein neues Gesetz in Russland sieht vor, dass Online-Videoservicebetreiber in Russland mehrheitlich in russischer Hand sein müssen, die Beteiligung der Ausländer soll auf 20 Prozent begrenzt werden. Trotz des neuen Gesetzes will Netflix weiter in Russland aktiv bleiben. Zu Wochenbeginn...

Den vollständigen Artikel lesen ...