FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

AUS TECHNISCHEN GRUNDEN WIRD DER EX INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL FOR THE BELOW MENTIONED INSTRUMENT BE

05.07.2017. FOR TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE INDICATED



EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA AT0000A0VAK5 3,072"ERSTE GP BNK 12-27'MAXIZ