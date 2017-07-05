FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
AUS TECHNISCHEN GRUNDEN WIRD DER EX INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL FOR THE BELOW MENTIONED INSTRUMENT BE
05.07.2017. FOR TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE INDICATED
EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA AT0000A0VAK5 3,072"ERSTE GP BNK 12-27'MAXIZ
AUS TECHNISCHEN GRUNDEN WIRD DER EX INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL FOR THE BELOW MENTIONED INSTRUMENT BE
05.07.2017. FOR TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE INDICATED
EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA AT0000A0VAK5 3,072"ERSTE GP BNK 12-27'MAXIZ