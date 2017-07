Gute News aus der Windbranche. Vestas hat seit Mitte letzter Woche neue Orders mit einem Gesamtvolumen von 731 Megawatt (MW) erhalten. Zwei Großaufträge mit dreistelliger MW-Kapazität kommen aus den USA, eine weitere Order aus Irland. Dabei wurde Vestas von keinem geringeren als der Mid American Energy, einer Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway Energy, die wiederum zum Buffett Imperium gehört, mit der Lieferung von Windturbinen beauftragt. Es handelt es sich um 302 MW für das 2 GW umfassende Wind XI Projekt im US-Bundestatte Iowa. Auch Nordex hat neue Aufträge an Land gezogen. Für den Stammkunden Midtfjellet Vindkraft AS wird Nordex elf Turbinen für den Windpark Midtfjellet III auf der Insel Stord im Südwesten Norwegens liefern. "Midtfjellet I und II sind gemeinsam bis heute Norwegens größte Windparks mit sehr hohen Produktionszahlen", sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand von Nordex. Am Mittwoch gab Nordex einen neuen Deal über 81 MegaWatt in Deutschland bekannt.

