Die Aktienmärkte warten auf neue Impulse. Gestern gab es aufgrund des Feiertages in den USA wenig Bewegung. Heute stehen interessante Daten an. Die amerikanische Notenbank veröffentlicht das Protokoll ihrer letzten Sitzung. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR blickt in seinem Marktausblick auf die wichtigen Themen des Tages. Live aus Frankfurt gibt Korrespondent Patrick DeWayne einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.