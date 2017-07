The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT XEUB EU000A1Z9782 ESMTB 05.10.2017 AGEN BON EUR Y

CT BO76 XEUB DE0001141760 BUNDOBL 07.10.2022 S176 BOND BON EUR Y

CT FTAG XEUB FR0124257371 BTF 20.06.2018 EGOV BON EUR Y

CT FTAF XEUB FR0124423148 BTF 04.10.2017 EGOV BON EUR Y

CT XEUB DE000A2E4GS9 LAND NIEDERS 06.07.2027 0,625% JUMB BON EUR Y