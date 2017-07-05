sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 05.07.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 559 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

104,00 Euro		-0,404
-0,39 %
WKN: 578919 ISIN: US61166W1018 Ticker-Symbol: MOO 
Aktie:
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
MONSANTO COMPANY Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
MONSANTO COMPANY 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
104,08
104,44
09:39
103,99
104,35
09:39
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN EXPRESS COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN EXPRESS COMPANY75,32-0,24 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY50,12+0,64 %
CISCO SYSTEMS INC27,326-0,79 %
DISKUS WERKE AG12,50+5,93 %
MASTERCARD INC106,54-0,62 %
MEDTRONIC PLC78,05-0,25 %
MONSANTO COMPANY104,00-0,39 %
USU SOFTWARE AG26,84+1,09 %
WCM BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ-AG3,084-2,53 %