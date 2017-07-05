FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
0SP XBUL BG1100007126 SPEEDY AD-SOFIA 1.130 BGN
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