Die EU segnete gestern den Rettungsplan für Monte dei Paschi ab. Folglich erhält die Bank EUR 5,4 Mrd. an Staatshilfen in der Form einer "vorsorglichen Kapitalerhöhung". Notleidende Kredite im Volumen von EUR 26 Mrd. werden an ein SPV ausgelagert, welches zum Teil vom Atlante II Fonds finanziert werden soll. Die Staatshilfe wurde unter anderem aufgrund einer Investorenbeteiligung gewährt - Aktionäre und nachrangige Gläubiger wurden mit EUR 4,3 Mrd. zur Kasse gebeten. Nachrangige Retail-Anleihegläubiger könnten entschädigt werden. In Summe geht es hierbei um EUR 1,5 Mrd. Mit den drei EUR Emissionen von Hapag-Lloyd (EUR 450 Mio., 7 Jahre, erste Callmöglichkeit nach 3 Jahren, 5,125 %), der Kommunalkredit (EUR 300 Mio., 4 Jahre, Covered Bond (CB), MS+38 BP)...

Den vollständigen Artikel lesen ...