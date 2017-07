Gestoppte bzw. gedrehte Serien: EUR/JPY Spot -0,25% auf 128,503, davor 7 Tage im Plus (3,76% Zuwachs von 124,16 auf 128,83), Commerzbank -0,87% auf 10,78, davor 6 Tage im Plus (17,23% Zuwachs von 9,28 auf 10,88), PostNL +0,93% auf 4,115, davor 5 Tage im Minus (-2,07% Verlust von 4,16 auf 4,08), Verbund -0,39% auf 16,68, davor 4 Tage im Plus (3,68% Zuwachs von 16,15 auf 16,75), Sixt +0,25% auf 52,48, davor 4 Tage im Minus (-4,23% Verlust von 54,66 auf 52,35), Sky -0,05% auf 997,5, davor 3 Tage im Plus (4,34% Zuwachs von 956,5 auf 998), LPKF Laser -0,87% auf 9,311, davor 3 Tage im Plus (1,69% Zuwachs von 9,24 auf 9,39), O2 -1,53% auf 4,377, davor 3 Tage im Plus (3,76% Zuwachs von 4,28 auf 4,45), Frauenthal 0% auf 17,5, davor 3 Tage im Plus (2,34% Zuwachs von 17,1 auf 17,5), Williams...

