Nach der Erholung zum Wochenauftakt traten die Kurse weitgehend auf der Stelle. Da es einen Feiertag in den USA gestern gab waren auch die Umsätze geringer wie sonst üblich. Neue Impulse dürften nun von den Halbjahresberichten ausgehen, in den USA startet die Berichtsaison Mitte Juli. In der Favoritenstellung blieben zunächst noch die Finanztitel. Der europäische Stoxx-Versicherungsindex wie der Banken-Index drehten im späten Geschäft leicht ins Minus, zeigten aber relative Stärke.Im Blick bleibt auch weiterhin der Euro für europäische Aktien. Er gab noch einen Tick nach und blieb damit eine potenzielle Stütze besonders für die exportorientierten Werte. VW gewannen nach guten US-Absatzzahlen 0,3 Prozent. In der...

Den vollständigen Artikel lesen ...