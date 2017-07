Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Dienstleistungsaktivität flaut im Juni wieder ab

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist im Juni wieder abgeflaut, nachdem sie im Monat zuvor deutlich Fahrt aufgenommen hatte. Der von den Datenermittlern Caixin Media und Markit errechnete Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel auf 51,6 Punkte zurück, von 52,8 im Mai. Das ist der zweitniedrigste Stand in 13 Monaten. Ein am Freitag veröffentlichter öffentlicher Wert deutete dagegen auf eine schnellere Ausweitung des Sektors.

US-Notenbank dürfte Bilanzabbau im September ankündigen

Vertreter der US-Notenbank haben angedeutet, dass die Chancen sehr groß sind, dass sie im September entscheiden werden, mit dem Abbau der im Zuge der Finanzkrise stark angeschwollenen Bilanz zu beginnen. Eine weitere Zinserhöhung ist hingegen erst im Dezember zu erwarten. Damit hätten die Fed-Vertreter Zeit, um zu sehen, wie die Märkte auf einen Abbau der Bilanz reagieren und um ihre Ansicht zu bestätigen, dass die jüngste Abschwächung der Inflation nachlassen wird.

Neue französische Regierung gewinnt Vertrauensabstimmung in Nationalversammlung

Die neue französische Regierung hat eine Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung klar gewonnen. 370 der 577 Abgeordneten sprachen Premierminister Edouard Philippe und seiner Regierung am Dienstagabend das Vertrauen aus. 67 Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab zahlreiche Enthaltungen. Premier Philippe hatte nach seiner Regierungserklärung in der Nationalversammlung am Nachmittag traditionsgemäß die Vertrauensfrage gestellt.

Katar weist Forderungsliste Saudi-Arabiens und anderer Staaten zurück

Die Regierung Katars hat die Liste mit ultimativen Forderungen Saudi-Arabiens und seiner Verbündeter schroff zurückgewiesen. "Die Liste ist unrealistisch und unzulässig", sagte Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Doha. Auf der Liste gehe es nicht um Terrorismus, sondern darum, "der Meinungsfreiheit ein Ende zu setzen".

USA und Südkorea antworten mit Militärübung auf Nordkoreas Raketentest

Als Warnung an die Führung in Pjöngjang haben die USA und Südkorea nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas eine gemeinsamen Militärübung abgehalten. Dabei wurde ein Angriff auf Nordkorea simuliert, wie die Armeeführungen beider Länder am Mittwoch mitteilten. Pjöngjang hatte am Dienstag erstmals eine ballistische Interkontinentalrakete getestet. US-Außenminister Rex Tillerson bestätigte die Angaben und sprach von einer "neuen Eskalation der Bedrohung".

USA bestätigen Test einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete

Nordkorea hat offenbar erstmals ein ballistische Interkontinentalrakete getestet und damit den Konflikt mit den USA weiter angeheizt. Der Test stelle eine "neue Eskalation der Bedrohung" für die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und die ganze Welt dar, erklärte US-Außenminister Rex Tillerson. Er kündigte "härtere Maßnahmen" gegen Pjöngjang an.

Philippinen Verbraucherpreise Juni +2,8% gg Vorjahr (PROG +2,9%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Juni +2,6% gg Vorjahr

