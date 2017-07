Wer die tägliche Börsenberichterstattung verfolgt, der wird von allen Seiten verunsichert: Der Ölpreis gehe wieder Richtung 30 US-Dollar, der Euro schieße nach oben und in China drohe ein Desaster. Viele lassen sich davon beeindrucken und bringen ihre Schäfchen ins vermeintlich Trockene. Aber ich nenne solche Dinge Sorgenblasen ? lies hier, warum.

Sorgenblasen

Je engmaschiger man die Nachrichtenströme verfolgt, desto diffuser wird das Bild. ?Maschinenbau erhöht Jahresprognose?, ?Hohe Baukosten bereiten Sorgen?, ?Brexit bremst britische Wirtschaft?, ?Konjunkturboom treibt Verbraucherstimmung an? et cetera et cetera. So geht es tagein, tagaus.



Die allermeisten dieser Meldungen stellen nur eine aufgeblasene Momentaufnahme dar. Wo heute ein Konjunkturindex oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...