So richtig kann sich der Goldpreis nicht entscheiden, wo es lang gehen soll. Mal sieht es nach einem Ausbruch nach oben aus, mal nach einem Zusammenbruch des Preises. Was von all dem übrig bleibt ist eine wenig eindeutige, aber wilde Seitwärtsbewegung.



Unabhängig davon, wie wir dort genau hinkommen ? sind 2.000 Euro pro Unze, also ein massiver Kursanstieg, in den nächsten Jahren eine realistische Möglichkeit? Diese drei Faktoren geben dir Hintergrundwissen zu diesem Kursziel.

1. Gold interessiert sich nicht für den Euro

Zum einen ist die 2.000er-Marke in diesem Fall nur für Investoren aus Euro-Ländern interessant und relevant. Gold wird als Edelmetall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...