Übernachtung im Fünfsternehotel z. B. in Istanbul, Bangkok und Warschau günstig



Venedig und Zürich: zwei der drei teuersten Fünfsterne-Destinationen liegen in Europa



Luxushotels zu Jahresbeginn durchschnittlich am günstigsten



Übernachtungen im Fünfsternehotel sind in Istanbul, Bangkok und Warschau erschwinglich: Gäste zahlen hier im Schnitt 150 Euro oder weniger pro Nacht. Auch in Deutschland sind exklusive Unterkünfte zu Schnäppchenpreisen zu haben. In Dresden kostet eine Übernachtung im Fünfsternehotel durchschnittlich 153 Euro.*) Am teuersten ist der Luxusstandard in San Francisco: Eine Nacht im Fünfsternehotel kostet dort durchschnittlich 489 Euro. Mit Zürich (Ø 455 Euro/Nacht) und Venedig (Ø 454 Euro/Nacht) sind gleich zwei europäische Metropolen unter den drei kostspieligsten Städten für Luxusreisende.



Januar beste Zeit für Luxustädtetrips



In 50 Städten weltweit zahlen Reisende für einen Aufenthalt im Fünfsternehotel im Januar mit durchschnittlich 243 Euro pro Nacht am wenigsten. Die teuersten Monate für einen exklusiven Städtetrip sind Juni (Ø 308 Euro/Nacht) und September (Ø 320 Euro/Nacht). Der Preisverlauf zeigt auch Ausnahmen: In Miami steigen die Übernachtungspreise für Fünfsternehotels zum Jahresbeginn an, in Bangkok liegen sie ganzjährig auf einem niedrigen Niveau ohne saisonale Schwankungen. Zu Anlässen wie dem Oktoberfest in München oder der Festivalsaison in Edinburgh steigen die Preise regional, in der Weihnachtszeit werden Fünfsternehotels z. B. in Prag teurer.



*)Betrachtet wurden die durchschnittlichen Übernachtungspreise in über CHECK24.de angefragten Fünfsternehotels in 50 Städten weltweit. Diese beziehen sich auf alle Suchanfragen für Übernachtungen zwischen Oktober 2016 und September 2017 im Hotelvergleich von CHECK24.de (alle gesuchten Zimmerkategorien und Personenzahlen). Die Monatsmittelwerte basieren auf den durchschnittlichen Tagespreisen, der Jahresdurchschnitt ergibt sich als Mittelwert aus den Monatsmittelwerten. Weitere Informationen zur Methodik und alle Ergebnisse unter http://ots.de/j1Y69.



