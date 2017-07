Bonn - Der mit den überraschend hawkishen Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi in der vergangenen Woche begonnene Abverkauf von Bundesanleihen setzt sich in dieser Woche bislang nicht weiter fort, so die Analysten von Postbank Research.Bremsend dürften dabei nicht zuletzt die vorsichtigeren Kommentare weiterer EZB-Ratsmitglieder wirken. Die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen hätten gestern um jeweils einen Basispunkt auf 0,47% beziehungsweise -0,24% nachgegeben. Papiere mit 2-jähriger Laufzeit hätten mit -0,61% um 3 Basispunkte unter ihrem Niveau vom Vortag rentiert.

