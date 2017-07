Düsseldorf - Auf ihrer letzten Sitzung im Juni hat die US-Notenbank die FED Funds-Rate um 25 BP auf 1,00 bis 1,25% erhöht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das heute zur Veröffentlichung anstehende Sitzungsprotokoll dürfte nun Einblick in den Diskussionsstand der Währungshüter geben und Details zur geplanten Rückführung der Bilanzsumme bereithalten. Janet Yellen habe zuletzt angeführt, dass die Rückführung der Reinvestition fälliger Anleihen monatlich begrenzt und dann stufenweise steigen werde. Auch wenn die US-Notenbank ihre Bilanz in Relation zum BIP weniger ausgeweitet habe als andere Notenbanken, würden die Werte von vor der Finanzkrise deutlich übertroffen.

