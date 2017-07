von Petra Maier, Euro am Sonntag Die Parfumrechte liegen seit 1968 bei LVMH. Weil die Franzosen bereits die Mehrheit am Modelabel halten und die kleineren Anteilseigner ihre Zustimmung signalisiert haben, gilt der Deal als sicher. Der französische Luxuskonzern hatte in den vergangenen Jahren kontinuierlich sein Markenportfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...