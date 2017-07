ABU DHABI (dpa-AFX) - In der Krise am Golf haben Katars Kontrahenten die Antwort des Emirats auf ihren Forderungskatalog erhalten. In einer gemeinsamen Stellungnahme nur wenige Stunden vor einem Treffen der Außenminister von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Bahrain und Ägypten teilten die Staaten am Mittwoch mit, sie würden ihrerseits "rechtzeitig" antworten.

Bei dem Treffen in Kairo könnten neue Sanktionen gegen Katar beschlossen werden. Der Inhalt des Briefes, der über den Vermittler Kuwait übergeben wurde, ist unbekannt. Da sich Katar wiederholt ablehnend zu den weitreichenden Forderungen äußerte, wird kein Einlenken des Emirats erwartet.

Saudi-Arabien, Bahrain, die VAE und Ägypten hatten Katar über Kuwait einen Forderungskatalog zukommen lassen. Sie verlangen unter anderem, dass das Emirat seinen TV-Kanal Al-Dschasira schließt und die Beziehungen zum Iran zurückfährt. Erst dann wollen sie ihre Blockade Katars aufheben.

Bei seiner Golfreise besucht Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Mittwoch Kuwait, nachdem er zuvor nach Saudi-Arabien, in die VAE und nach Katar gereist war. Gabriel bemüht sich um eine Entspannung in dem Konflikt./scb/DP/stb

