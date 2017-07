Die letzte Acapture-Studie bestätigt, dass der Einzelhandel bis 2020 persönlicher, interaktiver und grenzübergreifend werden MUSS

Amsterdam, Niederlande - 04.05.2017 - Acapture, ein globales, datengetriebenes, grenzübergreifendes PSP-Unternehmen, hat die Ergebnisse der neuen Studie mit dem Titel Zukunftstrends des Verbraucherverhaltens veröffentlicht. Der Bericht betrachtet die Vorlieben der jüngsten und größten digitalen Verbraucher - die Millenium- und Z-Generationen, und bestätigt, dass der Einzelhandel bis 2020 persönlicher, interaktiver und grenzübergreifend werden MUSS.

Beide Verbrauchergruppen wurden mit Zugang zu konstanter Internetverbindung geboren oder sind damit aufgewachsen und sind somit kompetente grenzübergreifende Online-Shopper. Die Studie zeigt auch auf, dass die Verbraucher der Z-Generation sowohl persönliche Interaktionen als auch digitale Kontakte schätzen und es vorziehen, ihre Käufe über alle Plattformen und Kanäle, von Mobiltelefonen, tragbaren Geräten bis hinzu in-Store-Shopping, vorzunehmen. Die Hälfte dieser Verbraucher kommuniziert lieber persönlich, trotz der problemlosen Nutzung der Internettechnologie, wobei zwei Drittel lieber in-Store shoppen.

"Beim Verbraucherverhalten beobachten wir alle Aspekte," erklärt Gijs op de Weegh, Geschäftsführer bei Acapture. Während die Millenniumgeneration komplett online kommuniziert, kehrt unsere jüngste Generation zu den traditionellen Shoppingkanälen zurück und zieht persönliche Kontakte sowie die Entwicklung sozialer Kompetenzen vor."

Dieser neue Fokus auf offline-Erfahrungen ist ein wichtiger Punkt für die Zukunftsplanung von Einzelhändlern. Qualität und Markenethik sind für die Generation Z wichtiger als der Preis. Zudem werden persönliche Interaktionen erwartet. Diese Studie zeigt, dass "grenzübergreifend" mehr als nur ein Stichwort ist, es sollte heutzutage das wichtigste Kriterium für alle Händler sein.

Laut der Studie tätigen 40 % der Verbraucher einen zusätzlichen Kauf, wenn sie in einem Geschäft eine Click-and-Collect-Bestellung vornehmen. Daher bleibt für einen Händler Click-and-Collect eine der effektivsten Möglichkeiten, online- und offline-Kanäle zu verbinden und Umsätze zu erhöhen. Die physische Anwesenheit bietet die Möglichkeit, eine einprägsame persönliche Dienstleistung zu schaffen, die Verbrauchern eine zusätzliche Vertrauensebene und eine umfassende, 360 Grad Markenerfahrung bietet.

Die Studie erklärt weiterhin, dass Händler, welche persönliche und interaktive Angebote machen wollen, dies über Data Science, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen erreichen können. Intelligente Datenanalyse kann zur Vorhersage zukünftiger Trends, Wahrscheinlichkeiten und Einkaufsgewohnheiten verwendet werden, um mit zielgerichtetem Marketing arbeiten zu können. Unternehmen nutzen Data Science als wichtigstes Werkzeug, um Innovationen, Produktionsvorgänge, Kundenzentrierungen und Kundenwachstum umzusetzen.

"Maschinelles Lernen gewinnt im Handel immer mehr Bedeutung," erklärt Gijs op de Weegh. "Intelligenz bedeutet nicht nur Daten zu lesen, sondern daraus zu lernen und an neue Quellen anzupassen, um verlässlichere, wiederholbare Kaufentscheidungen und bessere Ergebnisse zu erreichen."

Weitere Einblicke in das Verbraucherverhalten und Möglichkeiten zu grenzübergreifenden Angeboten, verbundenen Technologien, virtuellen Realitäten sowie künstlichen Intelligenzen finden Sie kostenlos in der aktuellen Acapture-Studie Zukunftstrends des Verbraucherverhaltens (https://www.acapture.com/future-trends-consumer-behavior/?utm_source=press&utm_medium=urlad&utm_campaign=wpctech).

Über Acapture

Acapture (https://www.acapture.com/) ist ein Tochterunternehmen von Payvision, eines der weltweit am schnellsten wachsenden globalen Karten-Acquiring-Netzwerke. Acapture wurde von der Holländischen Zentralbank als Zahlungsinstitution lizenziert, und maximiert zusammen mit Payvision die Umsätze der Händler. Zudem werden die Händlerunternehmen global über eine komplett datengetriebene grenzübergreifende Zahlungslösung gefördert, die Zahlungen auf allen Ebenen verwalten kann, vom Checkout über die Zahlung bis zur Abrechnung.

Zusammen mit dem Mutterunternehmen Payvision (http://www.payvision.com/) wurde Acapture 2017 bei den MPE-Awards in Berlin als bestes PSP-Unternehmen ausgezeichnet, welches sich auf die Umsatzmaximierung für Händler und Marktplätze mit internationalen Ambitionen spezialisiert hat. Das Acapture-System umfasst SlicePay für die vereinfachte Mittelvergabe an verschiedene Parteien aus einer einzelnen Transaktion, Data Science-Management für verbesserte Autorisierungsraten, eine eintägige Integration über eine RESTful API, flexible und konsolidierte Berichterstattung, optimierter Abstimmungsprozess, globales Karten-Acquiring und ermöglicht den Umgang mit mehr als 80 der beliebtesten alternativen Zahlungsmethoden mit über 160 Währungen.

Weitere Information über Acapture besuchen Sie unter www.acapture.com (http://www.acapture.com/) und folgen Sie uns auf Twitter @Acapture_Global (https://twitter.com/Acapture_Global), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/acapture), Facebook (https://www.facebook.com/acapture.global/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCS0aOvBKfJjLOah-i44gQaA) und Corporate blog (https://www.acapture.com/blog/).

