Großharrie, Schleswig-Holstein (ots) - Mit "mein biotopia" kommt die erste Einkaufsgemeinschaft des Kreises Plön endlich auch in ländliche Gebiete. Einkaufsgemeinschaften in dieser Art gibt es in größeren Städten schon einige, auf dem Land sind sie jedoch kaum zu finden. In Großharrie, einem kleinen Dorf zwischen Bordesholm und Neumünster wird sich das jetzt ändern!



DIE IDEE



"mein biotopia" ist nicht nur ein Bioladen, sondern eine Einkaufsgemeinschaft, in der nur Mitglieder einkaufen können. Dazu müssen sie der Einkaufsgemeinschaft beitreten. Wenn das geschehen ist zahlen die Mitglieder eine monatliche Servicepauschale für die sie dann beliebig viel im Laden einkaufen können, und zwar zu unschlagbar günstigen Preisen für hochwertige, ökologisch einwandfrei hergestellte Produkte. Durch die Servicepauschale ist es möglich, die Betriebskosten wie Miete, Strom, Personal etc. zu decken, und so können dann die angebotenen Bioprodukte und Naturwaren zum Einkaufspreis (zuzüglich einem geringen Aufschlag, um Schwund o. ä. auszugleichen) an die Mitglieder weitergegeben werden. Außerdem kommt noch eine Anmeldegebühr und ein einmalig zu zahlender Betrag zur Aufstockung des Sortiments hinzu, der eine stille Beteiligung darstellt. Dieser Betrag wird bei Austritt erstattet. Durch diese Einkaufsgemeinschaft haben jetzt auch Familien, und alle anderen Personen im Raum Bordesholm/Neumünster, die sich bewusst ernähren möchten, jedoch nicht Unmengen an Geld zur Verfügung haben die Möglichkeit, sich und ihre Familie mit hochwertigen Lebensmitteln, schadstofffreien Hygieneartikeln und unbedenklicher Kosmetik zu versorgen.



"mein biotopia" legt Wert auf Transparenz. Wir wollen wissen, was wir verkaufen: wo es herkommt, was genau drin ist, unter welchen Bedingungen produziert wird usw. "mein biotopia" liegt Umweltschutz am Herzen: wir versuchen, mit so wenig Verpackungsmaterial wie möglich auszukommen. Müll, insbesondere Plastik Vermeidung wird bei uns groß geschrieben. "mein biotopia" möchte die regionale Landwirtschaft unterstützen: wir sind immer auf der Suche nach einwandfreien Produkten, die in unserer Region hergestellt werden und die wir dann mit Leib und Seele gerne weiterverkaufen.



WER WIR SIND



Hallo. Wir, das sind Timo und Inga und unsere drei Kinder, mit denen wir auf dem Land zwischen Nord- und Ostsee, mitten in Schleswig-Holstein leben. Das war aber nicht immer so. Bevor die Kinder unser Leben bereichert haben wohnten wir mittendrin in Berlin-Kreuzberg, und unser Leben war ziemlich anders, als es jetzt ist. Voll von Großstadthektik, geprägt von viel Arbeit, einer ganzen Menge Partys und der typischen Anonymität und Oberflächlichkeit, die eine so große Stadt mit sich bringt.



2009 ist unser erster Sohn in unser Leben gepurzelt und seitdem hat sich einiges verändert. Kinder ändern den Blickwinkel, Kinder ändern die Perspektive, Kinder ändern die Prioritäten im Leben. Zumindest bei uns war und ist es so. Eins war uns ziemlich schnell klar: mit Kindern bitte ab aufs Land! Also haben wir Wohnung und Jobs in Berlin gekündigt und haben ein kleines Häuschen mitten in Holstein gekauft wo wir seit 2011 zusammen leben.



Seit wir Kinder haben kreisen unsere Gedanken immer mehr um Themen wie gesunde Ernährung, Gesundheit der Menschen und der Erde, Nachhaltigkeit, Konsumverhalten, Bewegung, Entspannung... oder einfacher gesagt: um bewusstes Leben. Wir hatten das Glück, einige Jahre als Mitglied in einer Einkaufsgemeinschaft in Kiel einkaufen zu können, und dieses Prinzip hat uns schnell begeistert und überzeugt. Als sich herausgestellt hat, dass sich unser Berufsleben verändert und wir es nicht mehr für unseren Wocheneinkauf ganz nach Kiel (gute 30 Kilometer Autofahrt) hat sich in uns der Wunsch nach einer solchen Einkaufsmöglichkeit auch in unserer Gegend gefestigt. Und aus dem Wunsch wurde dann die Idee für unser zukünftiges Leben: wenn es so etwas bis jetzt hier nicht gibt, dann machen eben wir sowas. Gesagt getan. Ca. 2 Jahre nachdem wir den Entschluss gefasst haben freuen wir uns, die Gemeinschaft jetzt auf die Beine gestellt zu haben.



gemeinsam*günstig*gesund - genial!



ANMELDUNG UND KONTAKT MÖGLICH UNTER www.meinbiotopia.de



OFFIZIELLE LADENERÖFFNUNG VORAUSSICHTLICH AM 18.AUGUST



Pressekontakt: Timo & Inga Ahlers inga.ahlers@posteo.de 04394 2689946