MEC Prime - Methylene Chloride Prime, hochrein, für ARZNEI-, LEBENS- und FUTTERMITTEL geeignet, ab sofort von Banner Chemicals UK erhältlich



Als weltweit einziger Eigentümer von Perklone freuen wir uns, das neueste Produkt der Marke Methylene Chloride Prime vorzustellen; konform mit den Anforderungen für Arznei-, Lebens- und Futtermittel



Erfüllt folgende Standards:



- Food Chemical Codex (FCC) - ACS-Spezifikation für Reagenzien - ASTM-Spezifikation D4701-00 - National Formulary 30



Methylene Chloride Prime dient zur Herstellung von:



1. ANTIBIOTIKA 2. VITAMINEN 3. ARZNEIMITTELN - Tabletten- und Filmbeschichtung 4. pharmazeutischen CARBOMEREN



Dr. Maggie Kessler, Exportdirektorin von Banner Chemicals, sagt:



"Wir sind hocherfreut, unseren Kunden in Europa in der Arznei-, Lebens- und Futtermittelbranche nun auch Methylene Chloride Prime (MEC Prime) liefern zu können.



Unsere Kunden für ASTM-zertifiziertes PERKLONE zur Präzisionsreinigung (Entfettung) weltweit haben bereits großes Interesse gezeigt."



UND NOCH MEHR von Banner Chemicals UK



Um unseren Kunden eine vollständige Palette chlorierter Lösemittel anbieten zu können, entwickelte Banner Chemicals außerdem PRIME-METHYLENCHLORID zur DAMPFENTFETTUNG zusammen mit PERKLONE MD.



PERKLONE MD zur Metallentfettung ist ein extra stabilisiertes Präzisionsreinigungsprodukt mit ASTM-Zertifizierung, das zusammen mit seinem eigenen ALKALITÄTS UND SÄUREAKZEPTANZ-TESTKIT (AAV/Acid Acceptance Value) angeboten wird.



INFORMATIONEN ZU DEN MARKEN MEC Prime (http://methylene-chloride-prime.com/) , PERKLONE UND TRIKLONE (http: //www.bannerchemicals.com/businessfocus/trichloroethylene-perchloroet hylene/)



Banner Chemicals ist der exklusive Hersteller und Lieferant aller Güteklassen der Marken METHYLENE CHLORIDE PRIME, PERKLONE und TRIKLONE, einschließlich MEC Prime PHARMA (http://methylene-chloride-prime.com/) , MEC Prime DEGREASING (http://methylene-chloride-prime.com/), TRIKLONE N (http://www.bannerchemicals.com/product/triklone-n/) , TRIKLONE LE (http://www.triklone-le.com/), PERKLONE MD (http://www.perklone-md.com/), PERKLONE D und DX PLUS (http://www.perklone-d.com/) sowie PERKLONE EXT (http://www.perklone-ext.com)



- MEC Prime (http://methylene-chloride-prime.com/) - hochreines METHYLENCHLORID für ARZNEIMITTEL (Pharma), Lebens- und Futtermittel - MEC Prime (http://methylene-chloride-prime.com/) - METHYLENE CHLORIDE Prime, ENTFETTUNG (Präzisionsreinigung), extra stabilisiert nach ASTM-Spezifikation - ALKALINITY & AAV (Acid Acceptance Value) TEST KIT - (http://perklone-md.com/test-kit/) spezifisch hergestellt für MEC Prime (http://methylene-chloride-prime.com/) DEGREASING METHYLENE CHLORIDE, PERKLONE MD (http://www.perklone-md.com/) und TRIKLONE LE (http://www.triklone-le.com/) - PERKLONE MD (http://www.perklone-md.com/) - ASTM-konformes Produkt zur Metallentfettung (hoch- und extra stabilisiert) - PERKLONE D UND DX PLUS (http://www.perklone-d.com/) - chemische Reinigung, stabilisierte und extra stabilisierte Produkte (auch in 20-Liter-Dosen erhältlich) - PERKLONE EXT (http://www.perklone-ext.com) - Katalysator/zur Isomerisierung geeignet (von UOP für Raffinerien zugelassen)



