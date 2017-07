Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hamburg (pts009/05.07.2017/09:40) - Bei einer einzigen großen Auszeichnung für ein Unternehmen, kann man von Glück sprechen. Bei zwei Auszeichnungen von einem glücklichen Zufall. Wenn aber einem deutschen Personalberatungsunternehmen 5 Auszeichnungen in einem einzigen Jahr zuerkannt werden, dann kann es nur echtes Können des gesamten Teams sein, das hier den Ausschlag für die Wertung der Juroren gab. Am 23.6. 2017 gab es genau diese außergewöhnliche "fünfte" Awardverleihung für die KKC Berater http://www.kkc-berater.de zum TOP-Consultant 2017, im Colosseum in Essen, durch keinen geringeren als den Bundespräsidenten a. D. Christian Wulff. Mag sein, dass es am Leitspruch des CEO und Managing Partner Ashok Riehm liegt, warum KKC so erfolgreich ist: "Bei jeder Besetzung denken wir an die Zukunft des Kunden und die des Kandidaten. Beide müssen glücklich sein. Nur dann kann es funktionieren." So einfach kann es sein! Die Personalberatung Kellermann & Riehm Consulting GmbH hat sich auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in mittelständische Unternehmen technischer Branchen wie beispielsweise Maschinenbau, Pharma, Kunststoff, Automotive, spezialisiert und es auf diesem Gebiet zu einer hohen Expertise gebracht. Wobei das Team sowohl bei der Beratung der Kandidaten als auch bei der Auswahl von Kandidaten für die Unternehmen jeweils eine Win-Win-Situation für beide Seiten anstrebt, denn nur dann kann es die größten Synergien geben. Wissen aus eigener Erfahrung Eine der Besonderheiten der KKC-Berater und Headhunter ist die Tatsache, dass alle Berater selbst jahrelange praktische Erfahrungen in genau jenen Branchen gemacht haben, für die sie heute Fach- und Führungspersonal suchen. Es ist dieses hohe Branchen-Know-how, das von den Auftraggebern, aber auch von den Bewerbern besonders geschätzt wird. "Wir wissen, wovon wir reden, und können daher genau jene Bewerber aus unserem umfangreichen Netzwerk ansprechen, die für die vakanten Positionen perfekt geeignet sind und dadurch für einen Wechsel begeistern", so Ashok Riehm. 2017 - das Jahr der Auszeichnungen für Kellermann & Riehm Consulting Personalberatung: * TOP Consultant 2017 * Top Berater 2017, Kategorie Problemlösungskompetenz, Platz 3, Tageszeitung Die Welt * Top Berater 2017, Kategorie Gesamtzufriedenheit, Platz 5, Tageszeitung Die Welt * Top 10 Headhunter of the Year Candiate Experience * Headhunter of the Year Client Experience, Gütesiegel Candidate Gerade in Zeiten von immer weiterer industrieller Spezialisierung, kann das Team von KKC Consulting dafür sorgen, dass auf den Gebieten Maschinenbau, Pharma, Kunststoff, Automotive, die hohe Qualifikation der Mitarbeiter in der heimischen Industrie auch weiterhin gesichert ist. Denn, wer erfolgreich bleiben will, braucht Mitarbeiter mit umfangreicher Qualifikation, Fachkompetenz, interdisziplinärem Verständnis und Managementfähigkeiten. Kontakt: Kellermann & Riehm Consulting GmbH Vierlandenstraße 31 D-21029 Hamburg Telefon: +49(0)40 72 58 88 14 Telefax: +49(0)40 72 58 88 26 Internet: http://www.kkc-berater.de E-Mail: kkc@kkc-berater.de (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: 0043/699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170705009

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 03:40 ET (07:40 GMT)