Düsseldorf - Die Schwedische Krone verlor gestern zum Euro im Umfeld der dortigen Notenbanksitzung an Wert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei habe der unveränderte Leitzins keine Überraschung dargestellt, es habe aber Spekulationen darüber gegeben, dass die Riksbank sich in ihren Aussagen in Richtung einer geldpolitischen Verschärfung bewegen würde. Das Statement der Währungshüter habe aber wenig entsprechende Ansätze erkennen lassen. Die schwedische Notenbank bewege sich weiter im Spannungsfeld einer sehr robusten Konjunktur gekoppelt mit stark steigenden Immobilienpreisen und einem trotzdem verschwindend geringen Inflationsdruck. Ähnlich sei die Lage in Australien, aber auch hier seien auf der gestrigen Sitzung der australischen Notenbank keine Anzeichen für eine baldige Leitzinserhöhung erkennen gewesen. (05.07.2017/alc/a/a)

