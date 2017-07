Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Trotz des Feiertags in den USA vom Vortag begeben sich die Märkte auch ohne Impulse von der Wall Street schon einmal nach oben. Denn mit dem Protokoll der Juni-Sitzung der US-Notenbank steht das wichtigste Event für den Tagesverlauf noch an. Es wird erst nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht. "Die Frage ist, ob es Neues zum Thema Normalisierung der Fed-Bilanz gibt", sagt ein Händler. Der DAX legt um 0,4 Prozent zu auf 12.482 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,1 Prozent auf 3.484 Punkte.

Im Fokus steht am Nachmittag daneben, ob der Kursrutsch der Wachstumswerte wie Google, Apple, Netflix und Amazon einen Boden findet. Sie leiden besonders unter dem US-Zinsanstieg aufgrund ihrer hohen Aktienbewertungen. Dazu kommt auch die US-Politik ins Spiel: "Die US-Administration hat jetzt die Rakete Nordkoreas zum ersten Mal offiziell als Interkontinentalrakete eingestuft - das ist eine nicht zu unterschätzende Eskalationsstufe", so ein weiterer Marktbeobachter.

Positiv aufgenommen werden zahlreiche Konjunktursignale, so der weitere Anstieg des WTI-Ölpreises auf über 47 Dollar. Daher stehen weitere Wirtschaftsindikatoren im Fokus, so die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes für den Service-Bereich aus Europa. Neue Daten gibt es aus Italien und Großbritannien. In den USA stehen die sehr wichtigen Auftragseingänge der Industrie an. Etwas Sorgen machen die Daten aus China, wo der Service-PMI von Caixin im Juni überraschend zurückfiel.

Analysten-Kommentare machen die Kurse

Umstufungen durch Analysten sorgen wie erwartet für die stärksten Bewegungen. So hat HSBC bei Adidas das Kursziel auf 210 Euro und die Einstufung auf "Buy" nach "Hold" erhöht und treibt die Aktie 3,6 Prozent nach oben. Auch Thyssenkrupp setzen ihre Rally fort und legen um 1,9 Prozent zu. Auch bei Commerzbank und Deutsche Bank treibt die Zinszuversicht um bis zu 1 Prozent. Alle anderen DAX-Werte notieren nur mit kleineren Veränderungen. Zalando im MDAX fallen um 0,5 Prozent nach einer Abstufung durch Goldman Sachs auf "Neutral" nach "Kaufen".

Bei den Nebenwerten hat Shop Apotheke gute Wachstumszahlen vorgelegt. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2017 um 54 Prozent, die Aktien klettern um 0,9 Prozent.

Positiv beurteilen Händler den Einstieg von Renault in den Minivan-Bereich von Brilliance. Die beiden Konzerne haben ein Joint-Venture vereinbart, an dem Renault 49 Prozent halten wird. Renault legen um 1,0 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.484,47 0,14 5,00 5,89 Stoxx-50 3.144,08 -0,01 -0,38 4,44 DAX 12.481,50 0,36 44,37 8,71 MDAX 24.699,52 0,27 65,68 11,31 TecDAX 2.218,64 0,52 11,38 22,46 SDAX 10.927,51 0,18 19,48 14,79 FTSE 7.383,45 0,36 26,22 3,37 CAC 5.184,85 0,19 9,95 6,63 Bund-Future 161,64 -0,22 -0,71 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1361 +0,03% 1,1358 1,1349 +8,0% EUR/JPY 128,99 +0,29% 128,62 128,45 +4,9% EUR/CHF 1,0959 +0,02% 1,0957 1,0955 +2,3% EUR/GBP 0,8803 +0,13% 0,8791 1,1385 +3,3% USD/JPY 113,54 +0,27% 113,23 113,19 -2,9% GBP/USD 1,2909 -0,08% 1,2919 1,2921 +4,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,12 47,07 +0,1% 0,05 -17,2% Brent/ICE 49,70 49,61 +0,2% 0,09 -15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,51 1.223,98 -0,0% -0,47 +6,3% Silber (Spot) 16,09 16,10 -0,1% -0,01 +1,0% Platin (Spot) 908,75 914,00 -0,6% -5,25 +0,6% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,5% -0,01 +5,9% ===

July 05, 2017

