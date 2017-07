Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-05 / 09:59 *05. Juli 2017.* Das zweite Quartal 2017 verzeichnet einen deutlichen Anstieg an Stellenanzeigen in Deutschland [1]. Grund hierfür ist die allgemein gute Auftragslage in deutschen Unternehmen. Prognosen aus unterschiedlichen Quellen sagen eine steigende Konjunktur voraus- mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von bis zu 2 % und einer weiter sinkenden Arbeitslosenquote. Auch die Brexit-Verhandlungen haben einen deutlichen Einfluss auf die gestiegene Nachfrage, da die ersten internationalen Banken ihren europäischen Sitz von London nach Frankfurt am Main verlagern und dort verstärkt Stellen besetzen. *Sehr hoher Bedarf an IT-Professionals in Unternehmen in Deutschland* Der Anstieg des Stellenanzeigenvolumens im Bereich Information Technology mit 32 %* zum Vorgängerquartal ist äußerst bemerkenswert. Thomas Hartenfels, Director Düsseldorf meint: "Wichtiger Treiber dieser Entwicklung sind die anhaltende Digitalisierung sowie Themen wie Machine Learning, Deep Learning und 3D-Druckverfahren, welche zunehmend von Unternehmen integriert werden müssen." "Es besteht ein besonders hoher Bedarf an Software-Entwicklern mit ausgeprägten Kenntnissen von objektorientierten Programmiersprachen, insbesondere JAVA, sowie kommunikativen Fähigkeiten zur Steuerung externer Dienstleister und Entwicklerteams." *Nachfrage im Bereich Accounting & Finance erhöht sich durchschnittlich um 22 %** Deutschlandweit stieg die Anzahl der Stellenanzeigen im Bereich Accounting & Finance an, im norddeutschen Raum um 24 %* sowie in Süddeutschland um rund 20 %* zum Vorgängerquartal. Grund hierfür ist die erhöhte Nachfrage nach Professionals in den Bereichen Accounting, Controlling, Tax und Audit, z. B. in der internen Revision mit mehrjähiger Berufserfahrung. Unternehmen aus der Automobil-, IT- und FMCG-Branche benötigen Spezialisten für Schnittstellenfunktionen, vor allem im Controlling. Marco Hermle, Associate Director Frankfurt, fügt hinzu: "Diese Fachexperten sind gefragter denn je. Vor allem mit fließenden Englischkenntnissen, Mobilität, Flexibilität und der dazugehörigen digitalen Erfahrung in Themen wie Big Data und Business Intelligence. *Steigende Recruiting-Aktivitäten in Banking & Financial Services* Im süddeutschen Raum ist das Anzeigenvolumen für Positionen in Banking & Financial Services im Quartalsvergleich um 12 %* gestiegen. Einige Banken und Finanzhäuser haben bereits damit begonnen, ihre Geschäftsaktivitäten nach Deutschland zu verlegen. Besonders Stellen im Regulierungs- und Meldewesen werden einen deutlichen Aufschwung verzeichnen. *Branchenübergreifend über 25 %* Wachstum im Sales & Marketing* In Süddeutschland stieg das Stellenanzeigenvolumen im Sales & Marketing branchenübergreifend um 25 % zum Vorgängerquartal. In Norddeutschland lassen sich vor allem in der ICT-Branche mit einem Wachstum um 28 % zum Vorgängerquartal sowie in der Automobilbranche mit einem Wachstum um 26 % zum Vorgängerquartal erhöhte Recruiting-Aktivitäten feststellen. Insbesonders Unternehmen aus den traditionellen Industrien sind auf der Suche nach Fach- und Führungskräften, um die Digitalisierung voranzutreiben. Dementsprechend werden mehr Marketingexperten als Vertriebsspezialisten gesucht, die fundierte Kenntnisse hinsichtlich SEO, SEA, SEM oder UX/UI und Erfahrung aus den Bereichen E-Commerce mitbringen. *Legal-Stellenanzeigen wachsen um 24 %** Die Anzahl der Stellenanzeigen stieg im Legal-Bereich überdurchschnittlich um 24 %* zum Vorgängerquartal an. Internationale sowie mittelständische Sozietäten suchen gleichermaßen nach hervorragend Juristen. In Kanzleien besteht vor allem ein anhaltender Bedarf nach Associates mit ein bis drei Jahren Berufserfahrung in den Rechtsbereichen Finance, Corporate und M&A. In der Industrie werden nach wie vor Senior-Spezialisten für Compliance-Positionen gesucht. *Alle Zahlen stammen aus einer Auswertung des Stellenanzeigenvolumens von index Anzeigendaten. Stand: 3. Juli 2017 *Robert Walters ist als eine der führenden internationalen Personalberatungen spezialisiert auf die Besetzung von Fach- und Führungskräften auf allen Managementebenen. In Deutschland besetzen wir projektbasierte und permanente Positionen in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Information Technology, Legal sowie Sales & Marketing. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute international in 28 Ländern vertreten.* - Ende - Kontakt: Maren Schneider - Marketing Manager Deutschland & Schweiz T: +49 69 9203 840 022 E: maren.schneider@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Robert Walters Germany GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2017-07-05 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 589633 2017-07-05 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=00cf9013cc221d0939b8e454a80ccdba&application_id=589633&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 03:59 ET (07:59 GMT)