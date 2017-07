Brüssel subventioniert bisher so manches Schloss des britischen Adels. Davon profitiert auch die königliche Familie. Der EU-Austritt wird für die Windsor-Dynastie teuer.

Das Sandringham House ist ein Wallfahrtsort für Monarchisten: In den Sommermonaten können Besucher das bevorzugte Feriendomizil der Queen nördlich von London und die umliegenden Gärten besichtigen. Im Ticketpreis von 15,50 Pfund inbegriffen ist der Besuch eines kleinen Museums, in dem königliche Limousinen, Fotos und Erinnerungsstücke ausgestellt sind. Es gibt ein Restaurant, das die zweifelhaften Vorzüge der britischen Küche präsentieren möchte, und ein Souvenirgeschäft, das Marmelade, Kuchen und Kaffeebecher mit königlichen Motiven verkauft. Zumeist ältere Camper sitzen auf dem Rasen vor dem kleinen Schloss neben ihren Wohnwagen auf Klappstühlen. Britische Bilderbuchidylle. Und dennoch für die königliche Familie mit Queen Elisabeth II. an der Spitze ein Ärgernis.

Denn Schloss Sandringham ist nicht nur pittoreskes nordenglisches Landleben, sondern auch ein ebenso unkonventioneller wie sprudelnder Einnahmequell für das Königshaus: Ausgerechnet die Europäische Union bezuschusst das Anwesen jedes Jahr mit einem sechsstelligen Betrag. Eine Recherche des Daily Telegraph hat ergeben, dass die Queen 2015 dafür 665.000 Pfund an EU-Subventionen erhalten hat.

Nun hat sich das Volk Ihrer Majestät ja misslicherweise dazu entschieden, die Europäische Union zu verlassen. Und damit den Geldhahn für Elisabeth und die Ihren perspektivisch zugedreht. Denn ohne den in diesen Tagen anlaufenden Verhandlungen über die Trennung Großbritanniens vom Rest Europas vorwegzugreifen: Die Zahlung aus Brüssel gen London dürfte 2019 der Vergangenheit angehören. Und dass die Zahlungen aus nationalen Mitteln ausgeglichen werden, gilt angesichts der unabsehbaren ...

