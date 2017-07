Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zur Wochenmitte an seine schwächere Vortagestendenz an und startet mit Verlusten in den Handel. Neben den eher verhaltenen Vorgaben aus Asien und einer gestiegenen Nervosität nach dem Raketentest Nordkoreas am Vortag erweisen sich vor allem die drei Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé für den Leitindex SMI als Belastungsfaktor.

Durch den Nationalfeiertag in den USA war die Wall Street am Dienstag geschlossen und fällt somit als Impulsgeber aus. Das hinterlasse auch Spuren in der eher begrenzten Volatilität, heisst es im Handel. Dieses Thema hatte zuletzt die US-Investmentbank Goldman Sachs beleuchtet und geschrieben, dass es immer wieder längere Phasen mit einer niedrigen Volatilität gegeben habe. Ihr Ende sei meist durch unvorhergesehene Ereignisse bestimmt worden, nicht zuletzt Schock-Situationen. Angesichts der Lage um Nordkorea sollten an solchen Tagen sichere Häfen wie Bonds und auch der Schweizer Franken beobachtet werden. Mit Spannung warten Anleger zudem auf Arbeitsmarktdaten aus den USA am Nachmittag und das Sitzungsprotokoll der Fed am Abend.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,39% tiefer bei 8'936,40 Punkten. ...

