FRANKFURT (Dow Jones)--Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im Juni zum dritten Mal in Folge ihr Wachstumstempo verlangsamt. Insgesamt blieb das Wachstum aber auf einem soliden Niveau. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich fiel auf 54,0 Punkte von 55,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der tiefste Wert seit über einem Jahr. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 53,7 Punkte berichtet worden.

Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel im Juni auf 56,4 Zähler von 57,4 im Vormonat. Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung von rund 1.000 Einkaufsleitern und Geschäftsführern aus Industrie und Dienstleistung in Deutschland.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 04:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.