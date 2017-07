TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der nordkoreanische Raketentest vom Dienstag war auch am Mittwoch zentrales Thema an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Angst vor einer Eskalation des Konflikts mit Pjöngjang ließ - zumindest an den Aktienmärkten - aber spürbar nach. Vielerorts dominierten positive Vorzeichen. An den Märkten, die sich im Minus bewegten, hielten sich die Verluste in Grenzen.

Der Raketentest ausgerechnet am US-Unabhängigkeitstag war als besondere Provokation empfunden worden. US-Außenminister Rex Tillerson sprach von einer neuen Eskalation der Bedrohung für die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und die ganze Welt. Er kündigte härtere Maßnahmen gegen Nordkorea an. Die USA und Südkorea hielten am Mittwoch eine gemeinsame Militärübung ab, zudem war eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats geplant.

Interesse an "sicheren Häfen" lässt nach

In dieser Gemengelage verzeichneten vermeintlich sichere Häfen wie Gold oder die japanische Währung Yen anfangs stärkeren Zulauf, doch ließ das Interesse der Anleger bald nach. Der Preis für die Feinunze Gold lag im späten asiatischen Handel kaum verändert bei 1.223 Dollar. Für einen Dollar wurden etwa 113,50 Yen gezahlt. Im Tagestief waren es aber nur 112,82 Yen.

Nachdem der Yen einen Teil seiner Gewinne zum Dollar wieder abgegeben hatte, lösten sich die Kurse an der Tokioter Börse von ihren Tiefs. Der Nikkei schloss 0,2 Prozent höher bei 20.082 Punkten. Zeitweise war der Index bis auf 19.889 Punkte gefallen. Stützend wirkte allerdings auch, dass der Einkaufsmanagerindex für den japanischen Dienstleistungssektor im Juni auf den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen ist. Gebremst wurde die Erholung jedoch vom Ergebnis der Kommunalwahlen in Tokio, bei der die Partei von Ministerpräsident Shinzo Abe eine Schlappe erlitten hatte. Das Wahlergebnis lasse befürchten, dass die Stabilität der innenpolitischen Lage in Japan gefährdet sei, hieß es. Diese Befürchtungen könnten den japanischen Aktienmarkt auch in den kommenden Tagen belasten.

In Seoul legte der Kospi um 0,3 Prozent zu, nachdem er am Dienstag in Reaktion auf den nordkoreanischen Raketentest 0,6 Prozent eingebüßt hatte.

Gewinnmitnahmen drückten den australischen Aktienmarkt um 0,4 Prozent ins Minus. Die Börse in Sydney hatte allerdings am Dienstag ein Plus von 1,8 Prozent verbucht.

Die chinesischen Börsen zeigten sich deutlicher im Plus. Zwar war der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor überraschend schwach ausgefallen, dafür überzeugte der Service-PMI für Hongkong. In Schanghai ging es mit den Kursen um 0,8 Prozent nach oben. Vor allem Versicherungsaktien waren gesucht, nachdem der chinesische Staatsrat angekündigt hatte, private Rentenversicherungen zu fördern. An der Börse in Hongkong betrug das Plus im späten Handel 0,4 Prozent.

Tencent lenkt im Streit um Honor of Kings ein - Aktie erholt sich

In Hongkong waren am Dienstag kräftige Verluste verzeichnet worden, die vor allem auf das Konto des Schwergewichts Tencent gingen. Die Tencent-Aktie gab auch am Mittwoch zunächst deutlich nach, erholte sich aber und tendierte 0,7 Prozent höher. Das Unternehmen sieht sich derzeit heftiger Kritik staatlicher chinesischer Medien wegen des Online-Spiels Honor of Kings ausgesetzt. Die Kritiker verweisen auf das hohe Suchtpotenzial des Spiels und angebliche Todesfälle unter den Nutzern. Tencent hat deshalb die Spielzeit für Minderjährige eingeschränkt, doch wurden diese Maßnahmen schon nach einem Tag umgangen.

Brilliance profitieren von Renault-Einstieg

Der Einstieg des französischen Autokonzerns Renault in das Minivan-Geschäft von Brilliance China trieb die Aktie des chinesischen Unternehmens an der Börse in Hongkong um 2,6 Prozent nach oben. Für Brilliance sei das die beste Lösung, urteilten die Analysten von Bernstein. Die Zusammenarbeit mit Renault lasse hoffen, dass die bislang verlustmachende Sparte die Ertragswende schaffe.

Ebenfalls in Hongkong stiegen Guangzhou Automobile um 9,1 Prozent auf ein Rekordhoch. Das Unternehmen hat den Fahrzeugabsatz im ersten Halbjahr um 32 Prozent gesteigert. Neben der eigenen Marke Trumpchi hätten auch die Joint Ventures mit Honda, Toyota und Fiat Chrysler zu der positiven Entwicklung beigetragen.

Ein kritischer Kommentar der Analysten von Morgan Stanley ließ die Aktie von China Unicom um über 5 Prozent nachgeben. Die Analysten sehen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in den kommenden 60 Tagen fällt. Sie verweisen auf möglicherweise schwache Zweitquartalszahlen und die mit Unsicherheit behaftete Reform der Eigentümerstruktur. Morgan Stanley stufte überdies China Mobile auf "Underweight" ab, was die Aktie um 1,7 Prozent drückte. Für China Telecom wurde die Empfehlung "Overweight" bestätigt, die Aktie verlor gleichwohl 0,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.763,30 -0,35% +1,13% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.081,63 +0,25% +5,06% 08:00 Kospi (Seoul) 2.388,35 +0,33% +17,86% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.207,08 +0,76% +3,33% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.490,42 +0,38% +15,62% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.404,79 +0,55% +12,44% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.241,13 +0,93% +12,51% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.763,83 +0,10% +7,44% 11:00 BSE (Mumbai) 31.237,82 +0,09% +17,32% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1363 +0,1% 1,1347 1,1361 +8,1% EUR/JPY 129,04 +0,3% 128,59 128,34 +5,0% EUR/GBP 0,8800 +0,2% 0,8782 0,8781 +3,2% GBP/USD 1,2912 -0,1% 1,2924 1,2936 +4,7% USD/JPY 113,53 +0,2% 113,31 112,99 -2,9% USD/KRW 1151,05 +0,0% 1150,58 1150,56 -4,7% USD/CNY 6,7983 -0,0% 6,8008 6,7981 -2,1% USD/CNH 6,7987 -0,1% 6,8065 6,7989 -2,5% USD/HKD 7,8062 -0,0% 7,8075 7,8090 +0,7% AUD/USD 0,7616 +0,1% 0,7605 0,7612 +5,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,13 47,07 +0,1% 0,06 -17,2% Brent/ICE 49,74 49,61 +0,3% 0,13 -15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,41 1.223,98 -0,0% -0,57 +6,3% Silber (Spot) 16,09 16,10 -0,1% -0,01 +1,0% Platin (Spot) 908,25 914,00 -0,6% -5,75 +0,5% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,5% -0,01 +5,9% ===

