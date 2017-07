Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG verkauft Fachmarkt in Hoyerswerda mit Gewinn

- Bereits fünfter Objektverkauf in diesem Jahr

- FCR weiter auf dynamischen Wachstumskurs

- Unternehmensanleihe mit 7,1 % Kupon erfolgreich in der Platzierung

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat den 2016 erworbenen Fachmarkt in Hoyerswerda mit Gewinn veräußert. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart, bei dem Käufer handelt es sich um einen institutionellen Investor. Das Objekt in Hoyerswerda wurde durch die FCR Immobilien AG im Rahmen des Asset Managements deutlich aufgewertet. Insgesamt wurde ein mittlerer sechsstelliger Euro-Betrag investiert. ...

