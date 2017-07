Mit ihrer optimistischen Einschätzung zur künftigen Gewinnentwicklung haben die Analysten von HSBC am Mittwoch Adidas wieder kräftig angeschoben. Die Aktien stiegen um 3,3 Prozent auf 173,90 Dollar und nehmen damit wieder Kurs auf ihre am 4. Mai gesetzte Bestmarke von 188,95 Euro. Im Dax und im EuroStoxx50 führten sie damit die Gewinnerliste an.

