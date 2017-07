Frankfurt - Trotz kräftigem Kursrutsch an den Börsen in der vergangenen Woche: Zu einer Verkaufswelle kam es im ETF-Markt nicht, so die Deutsche Börse AG."An einzelnen Tagen überwogen die Abflüsse, für die Gesamtwoche hielten sich Zu- und Abflüsse aber die Waage", berichte Andreas Bartels von der Commerzbank. Oliver Kilian von der UniCredit melde für die Woche sogar einen Käuferüberhang. Die Umsätze bezeichne Bartels als "durchwachsen", Kilian spreche hingegen von einem "sehr starken Handel".

