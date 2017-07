Luzern (awp/sda) - In den Obwaldner Ortschaften Kerns und Sachseln sollen die Postgeschäfte künftig in Partnerfilialen statt in den bestehenden Poststellen erledigt werden. Dies schlägt die Post vor. Die Gemeinden lehnen die Aufgabe der Poststellen ab. Die Post teilte am Mittwoch mit, aus ihrer Sicht stünden in Kerns und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...