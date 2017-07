LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung britischer Dienstleister hat sich im Juni etwas deutlicher eingetrübt als von Experten erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 0,4 Punkte auf 53,4 Zähler, wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Mittwoch in London mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Dämpfer auf 53,5 Punkte erwartet. Werte oberhalb von 50 Punkten signalisieren Wachstum, Werte darunter zeigen Schrumpfung an.

Die gestiegene Unsicherheit nach den Parlamentswahlen und dem Beginn der Brexit-Verhandlungen bei gleichzeitigem Anstieg der Inflation stelle die Widerstandskraft der britischen Wirtschaft auf die Probe, sagte Markit-Ökonom Chris Williamson./tos/bgf/stb

AXC0093 2017-07-05/10:56