Liebe Trader,

Die zweifellose Outperformer-Aktie aus dem Dax-Index Adidas kann seit einem gegen Ende 2014 aufgestellten Boden um 58,58 Euro auf einen ungebrochenen Aufwärtstrend zurückblicken und schob sich sogar über eine langfristige Trendkanalbegrenzung auf ein bisheriges Verlaufshoch von 188,95 Euro hoch. Ab Anfang Mai gerieten die Kursnotierungen jedoch leicht unter Druck und fielen zunächst auf den Unterstützungsbereich um 167,30 Euro zurück. In der abgelaufenen Handelswoche kam es sogar zu einem Rücksetzer darunter - dieser wurde jedoch recht schnell wieder aufgefangen, womit am Ende ein klares Fehlsignal stehen blieb. Nach einem positiven Rating einer Großbank machte das Wertpapier im Mittwochshandel einen deutlichen Satz nach oben und überwand sogleich den EMA 50, sowie die kurzfristige Abwärtstrendlinie seit den Jahreshochs. Damit festigt sich ein kurzfristiger Ausbruch und könnte direkt an die Jahreshochs wieder aufwärts führen.

Long-Chance:

Die dynamischen Kurszuwächse im Mittwochshandel könnten nun für einen positiven Tagesschluss sorgen und zunächst an die Zwischenhochs aus den letzten Monaten bei 178,65 Euro aufwärts führen. Nach einem kurzfristigen Pullback ist anschließend ein Gipfelsturm auf 188,95 Euro zu erwarten und kann über entsprechende Long-Instrumente bestens nachgehandelt werden. Eine passende Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall aber noch knapp unterhalb der Marke von 170,00 Euro befinden - darunter ist nämlich mit einem Test des gleitenden Durchschnitts EMA 200 um 160,00 Euro zu rechnen. .

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 174,40 Euro

Kursziel: 178,65 / 188,95 Euro

Stopp: < 170,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,40 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Adidas AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 174,40 Euro; 10:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.