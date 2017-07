Frankfurt - Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland steigt im Juni markant um 4,8 Zähler - das entspricht knapp dem Zweieinhalbfachen einer üblichen Monatsveränderung - auf jetzt 28,0 Saldenpunkte, so die Kreditanstatlt für Wiederaufbau (KfW) in einer aktuellen Pressemitteilung.

