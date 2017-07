In Dresden sollen 56 Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Gebäuden des Wohnungsunternehmens installiert werden. Photovoltaik-Anlagen in weiteren 15 deutschen Städten betreut Eon bereits im Auftrag von Vonovia.Eon und Vonovia wollen die Energiewende in den Städten vorantreiben. Die Partner haben damit begonnen, insgesamt 56 Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden mit rund 2500 Wohneinheiten in Dresden zu installieren, wie der Energiekonzern am Mittwoch mitteilte. Insgesamt würden die Anlagen über eine Photovoltaik-Leistung von 2,2 Megawatt nach der Fertigstellung verfügen. Mit dem Solarstrom lasse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...