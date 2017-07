FMW-Redaktion

Als Donald Trump noch nicht US-Präsident war - das muß gefühlt schon sehr lange her sein - da sprach er öfter von der Blase an den Märkten. So zum Beispiel bei einer Rede Anfang Oktober 2016:

"We're in a bubble right now. And the only thing that looks good is the stock market, but if you raise interest rates even a little bit, that's going to come crashing down. We are in a big, fat, ugly bubble. And we better be awfully careful. And we have a Fed that's doing political things. This Janet Yellen of the Fed. The Fed is doing political - by keeping the interest rates at this level. And believe me: The day Obama goes off (..) when they raise interest rates, you're going to see some very bad things happen, because the Fed is not doing their Job".

Also eine üble Blase an den Märkten, weil die Fed es versäumt habe, rechtzeitig die Zinsen anzuheben - was sie aber machen werde, sobald Obama aus dem Amt scheide. Nun: die Fed begann schon im Dezember mit den Zinsanhebungen, und Donald Trump ist auf einmal nicht mehr der Meinung, dass die US-Märkte in einer Blase seien, wie er mehrfach, zuletzt vorgestern verkündete:

Dow hit a new intraday all-time high! I wonder whether or not the Fake News Media will so report?

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2017

Jetzt auf einmal kann es ihm also nicht hoch genug gehen an den US-Aktienmärkten ...

