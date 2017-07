Baierbrunn (ots) -



Gut zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leiden unter Asthma. Spezielle Schulungen helfen ihnen, selbstbewusst damit zu leben. "Asthma bronchiale ist nicht heilbar, aber heutzutage sehr gut kontrollierbar", erklärt Kinder- und Jugendarzt Peter Mayr aus Memmingen im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Asthmaschulungen, die bundesweit nach einem einheitlichen Konzept ablaufen, schaffen dafür eine gute Basis. Sie bestehen vor allem aus spielerischen Elementen, weshalb sie schon für Kinder ab fünf Jahren geeignet sind. Von der Schulung profitieren auch die Eltern, die ihren Kindern bei den meisten Einheiten zuschauen. "Weil vielen Ärzten im Praxisalltag die Zeit fehlt, bekommen die Familien bei den Schulungen selbst elementarste Dinge oft zum ersten Mal richtig erklärt", sagt Mayr. Für Asthmapatienten ist das wichtig. Atmen Kinder etwa bei einem Dosierspray nicht korrekt ein oder halten sie einen Pulverinhalator schief, nehmen sie vielleicht nur einen Bruchteil des Wirkstoffs auf. Das kann sich direkt auf ihre Lungenfunktion auswirken. Bei der Schulung wird das Inhalieren deshalb ordentlich geübt, genauso wie das Messen des maximalen Luftdurchflusses in den Bronchien mit einem sogenannten Peakflow-Meter. Asthmaschulungen in ihrer Nähe finden Familien unter www.asthmaschulung.de. Die Kosten werden von den meisten Krankenkassen ganz oder teilweise übernommen



