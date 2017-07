Hamburg (ots) - Auch rund 20 Jahre nach ihrem Tod ist Prinzessin Diana die Königin der Herzen. Das beweist eine aktuelle Umfrage* der Programm-Zeitschrift auf einen Blick: Für 28,1 Prozent der Befragen ist Diana die schönste Adelige aller Zeiten. Auf Rang zwei: Herzogin Kate (23,1 Prozent). Vor Königin Máxima der Niederlande (19,2 Prozent).



Auf den Plätzen vier bis sechs folgt die schwedische Königsfamilie mit Kronprinzessin Victoria (17,1 Prozent), Königin Silvia (12,3 Prozent) und Prinzessin Madeleine (9,7 Prozent)



Die Platzierungen in Einzelnen:



1. Prinzessin Diana von Wales 28,1 Prozent 2. Herzogin Kate von Cambridge 23,1 Prozent 3. Königin Máxima der Niederlande 19,2 Prozent 4. Kronprinzessin Victoria von Schweden 17,1 Prozent 5. Königin Silvia von Schweden 12,3 Prozent 6. Prinzessin Madeleine von Schweden 9,7 Prozent 7. Fürstin Gracia Patricia von Monaco 9,5 Prozent 8. Königin Rania von Jordanien 8,1 Prozent 9. Fürstin Charlène von Monaco 8,1 Prozent 10. Prinzessin Mette Marit von Norwegen 8,0 Prozent 11. Prinzessin Mary von Dänemark 7,7 Prozent 12. Königin Letizia von Spanien 5,6 Prozent 13. Kaiserin Soraya von Persien 4,7 Prozent 14. Kaiserin Farah Diba von Persien 4,3 Prozent 15. Prinzessin Caroline von Hannover 4,0 Prozent



* Kantar Emnid, 746 Befragte, Mehrfachnennungen möglich



