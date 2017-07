Hamburg (ots) - Sarah Lombardi (24) hat sich fast daran gewöhnt, dass sie angefeindet wird. Aber jetzt machen ihre Follower mit ihrer Hetze auch vor ihrem kleinen Sohn Alessio (2) nicht halt. In InTouch (EVT 06.07.) spricht Sarah über die fiesen Mobbing-Attacken.



Im Netz hagelt es Kritik für das Gewicht des Jungen, seine Frisur und Sarahs Erziehungsmethoden. Die Sängerin versucht sich davon nicht runterziehen zu lassen: "Es ist Wahnsinn. Aber die große Welle ist vorbei. Trotzdem sollten sich einige Leute echt schämen. Unfair und sinnlos einfach."



Sarahs Ex Pietro (25) reagiert er zwiegespalten: "Die Leute, die Alessio im Netz beleidigen, interessieren mich nicht. Soll mir das aber einer mal persönlich sagen, setzt es eine Kopfnuss."



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 28/2017, EVT 06.07.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.100 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, InTouch newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59675 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59675.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup