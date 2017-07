Frankfurt (ots) - Die easyfolio-Fonds wurden per Ende Mai von Morningstar mit Bestnoten ausgezeichnet. easyfolio 30 erhält im Gesamtrating fünf von fünf möglichen Sternen und gehört somit zu den besten 10 Prozent der Fonds seiner Vergleichsgruppe. easyfolio 50 und easyfolio 70 erhalten vier von fünf möglichen Sternen und zählen damit zu den renditestärksten 32,5 Prozent der Fonds ihrer Vergleichsgruppe. Verliehen wurde das Rating für die exzellente Wertentwicklung der Fonds über die vergangenen drei Jahre. Das Ergebnis unterstreicht damit den Anlageerfolg der easyfolio-Fonds seit ihrer Auflage am 01.04.2014.



Dabei konnte easyfolio 30 in dieser Zeit eine Wertentwicklung von 4,69 Prozent p. a. verbuchen, während easyfolio 50 5,94 Prozent p. a. und easyfolio 70 sogar 7,38 Prozent p. a. erzielte. Durch das Rating per Ende Mai erhalten Anleger nun eine Aussage darüber, wie Morningstar die Qualität der Fonds bewertet. Dem Bewertungsprozess liegen dabei die Wertentwicklung, das Risiko und die Kosten des jeweiligen Fonds zu Grunde. Das Rating wird monatlich angepasst und basiert auf der Gegenüberstellung der Fonds mit ihrer europaweiten Vergleichsgruppe.



"Wir freuen uns sehr über diese positive Bewertung, die wir als Bestätigung unseres ETF-basierten Produktkonzepts verstehen", so Andreas Mang, CEO von easyfolio. Alle Fonds verfolgen einen diversifizierten Anlageansatz, der dem langfristigen Vermögensaufbau der Anleger dient. "easyfolio ermöglicht es Anlegern, mit qualitativ hochwertigen Produkten ihre individuellen Anlageziele zu erreichen - einfach, transparent und günstig", resümiert Mang.



Über Morningstar:



Morningstar ist ein führender Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien mit Niederlassungen in 27 Ländern. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Angebot an Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater und institutionelle Investoren. Morningstar verfügt über Daten zu rund 540.000 Anlageprodukten, darunter Aktien und Publikumsfonds sowie Real-Time-Daten von den Weltmärkten zu mehr als 18,5 Millionen Aktien, Indizes, Futures, Optionen, Rohstoffen und Edelmetallen sowie Daten von den Devisen- und Anleihenmärkten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auch Beratungsdienstleistungen an. Das verwaltete Vermögen beziehungsweise das Vermögen, für das Morningstar beratend tätig ist, belief sich per 31. März 2017 auf über 200 Milliarden Dollar.



Über easyfolio GmbH:



easyfolio wurde 2014 gegründet und gehört damit zu den ersten digitalen Geldanlageplattformen in Deutschland. Anleger haben die Möglichkeit, gemäß ihrer individuellen Risikoaffinität zwischen insgesamt vier ETF-basierten Anlagestrategien zu wählen. Mit easyfolio 30, 50 und 70 entscheiden sich Anleger für eine feste Aktien- bzw. Anleihenquote. easyfolio flex verfolgt hingegen einen dynamischen Anlageansatz und passt sich flexibel an jedes Marktumfeld an. Anleger müssen sich dabei nicht für eine festgelegte Aktienquote entscheiden, sondern überlassen diese Entscheidung dem erfahrenen Investment-Team von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers als Eigentümer.



OTS: easyfolio GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113049 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113049.rss2



Pressekontakt: Ana-Maria Climescu easyfolio GmbH Telefon 069/2161-1386 ana-maria.climescu@easyfolio.de www.easyfolio.de