Die Revolution ist angekommen



Der "Cell & Gene Therapy Manufacturing Summit" ist die einzige Konferenz, die sich exklusiv mit der Entwicklung von Herstellprozessen für Zell- & Genprodukte beschäftigt. Geplant sind unter anderem Präsentationen zur Verbesserung der Kosteneffizienz, zu innovativen Kommerzialisierungsstrategien sowie Ansätzen bei der Verarbeitung in geschlossenen Systemen, zeitlichen Optimierung der Herstellungsabläufe und Sicherstellung der Einhaltung guter Herstellungspraxis (GMP).



Die Konferenz findet vom 11.-13. September in London statt. Auf der Event-Website (https://cellgenemanufacturing.iqpc.co.uk/cell-and- gene-agenda?utm_source=pr%20newswire&utm_medium=ad&utm_campaign=26994 .002-external-pressrelease&utm_term=26994.002)pr&utm_content=text&mac =26994.002)pr&disc=26994.002)pr) kann man sich zum Frühbucherpreis anmelden. Weitere Informationen erhält man unter enquire@iqpc.co.uk.



Die Herstellung von Zell- und Gentherapien liegt im Trend, und das Rennen um die Kommerzialisierung von Zell- und Genprodukten hat bereits begonnen. Technologische Innovationen ebnen den Weg bei der Entwicklung dieser Produkte. Allerdings zeigen Herausforderungen in Zusammenhang mit Aufskalierung und Verarbeitung in geschlossenen Systemen Bereiche auf, auf die man das Augenmerk richten muss, damit Produkte für die Zell- und Gentherapie in industriellem Maßstab hergestellt werden können. Pharma IQ wird sich mit den größten Hürden und Chancen bei der Optimierung der Entwicklung von Zell- und Gentherapien auseinandersetzen. Der Schwerpunkt wird auf die Verbesserung von Herstellungsprozessen in Erwartung des Marktbooms gelegt.



Informationen zu Pharma IQ



Pharma IQ ist eine internationale Online-Community mit über 100.000 Mitgliedern, die sich auf die Bereitstellung von Wissen, Informationen und Artikeln für Pharma-Fachkräfte spezialisiert hat. Die Mission von Pharma IQ ist die Schaffung eines Lernumfelds für den Austausch von Ideen, Best Practices und Lösungen in der Pharma-Community. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.cellgenemanufacturing.iqpc.co.uk oder telefonisch unter +44(0)207-036-1300



