FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHANGHAI TURBO(DL)DL-,25 S7N1 KYG8064W1160
AB/FROM ONWARDS 05.07.2017 08:44 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHANGHAI TURBO(DL)DL-,25 S7N1 KYG8064W1160
AB/FROM ONWARDS 05.07.2017 08:44 CET