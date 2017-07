APA ots news: Drei startet mit Dreiland, dem anderen Shop für Zubehör, Gadgets und mehr. - BILD

- Neuer Onlineshop exklusiv für Mobilfunk-Zubehör und angesagte Gadgets.- dreiland.at, der Online-Shop für alle Österreicher.- Gratis-Lieferung.

Wien (APA-ots) - Mit Dreiland startet Drei einen Online-Shop für Zubehör und trendige Gadgets rund ums Handy. Im Zentrum von [www.dreiland.at] (http://www.dreiland.at/) stehen coole Lifestyle-Accessoires, die das mobile Leben einfacher machen: von Handyschutz und Ladegeräten über Bluetooth-Lautsprecher sowie TV- und Musikstreaming bis zu Kopfhörer, Smart Watches und Babyphones. Ergänzt wird das Portfolio durch Gadgets für Spiel und Spaß, wie Ollie - den via App gesteuerten Roboter.

"Unser Kredo ist es, Kunden mit Dreiland auch beim Zubehör und bei Gadgets eine übersichtliche, gute Auswahl und klare Empfehlungen zu geben", so 3CCO Rudolf Schrefl. "Käufer sind häufig vom Umfang des Produktportfolios in einer Kategorie schier überfordert. Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, bietet Dreiland Produkt-Vergleiche, Praxis-Tests oder "Dinge, die Du wissen solltest" in Form von Videos an."

Zwtl.: Österreichweiter Gratis-Versand mit der Post.

Egal ob 3Kunde oder nicht: Die Bestellung der neuesten Accessoires ist auf www.dreiland.at für alle Österreicherinnen und Österreicher möglich. Ein 3Vertrag oder eine 3Rufnummer sind also keine Voraussetzung für einen Dreiland-Einkauf. Bei Bezahlung mit einer österreichischen Kreditkarte (Visa, Mastercard) oder per Sofortzahlung werden alle Daten SSL-verschlüsselt sicher übertragen.

Die kostenlose, österreichweite Zustellung der Bestellung erfolgt innerhalb weniger Tage über die Österreichische Post AG. Hat die Bestellung das Logistik-Zentrum verlassen, erhält der Käufer per E-Mail die Paketnummer, mit der er den Versandstatus auf [www.post.at] (http://www.post.at) nachverfolgen kann. Mehr entdecken auf [www.dreiland.at] (http://www.dreiland.at).

Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2016 einen Umsatz von 772 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2016). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017).

