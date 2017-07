Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts013/05.07.2017/10:40) - Seit vielen Jahren ist Fachkräftemangel ein Thema für ebm-papst. Trotz allem schafft das Unternehmen kontinuierlich neue Arbeitsplätze, im vergangenen Geschäftsjahr weltweit 1853. Um den Bedarf an Fachkräften zu decken und neue Mitarbeiter zu gewinnen, ist eine erfolgreiche Employer-Branding- und Markenkommunikation notwendig. Diese wurde am 29. Juni in Berlin von einem unabhängigen Expertengremium gewürdigt und in gleich drei Kategorien als "Winner" des German Brand Award 2017 ausgezeichnet. In der Kategorie "Employer Branding", die erfolgreiche Kampagnen zur Mitarbeitergewinnung auszeichnet, konnte die "Entdecke ebm-papst in dir"-Kampagne punkten. "Das Besondere an 'Entdecke ebm-papst in dir'", so Dagmar Alberti, Werbeleiterin bei ebm-papst in Mulfingen, "ist, dass wir keine Models dafür engagiert haben. Stattdessen sind unsere eigenen Mitarbeiter die Gesichter der Kampagne." Neben Employer Branding ist auch die Markenkommunikation ein wichtiger Aspekt für die Gewinnung von Fachkräften. Auch hier konnte der Technologieführer das Expertengremium aus Wirtschaft, Hochschulen und Medien in der Kategorie "Integrated Campagin" mit der Kampagne "Entdecken Sie ebm-papst" überzeugen. Anders als die Employer-Branding-Kampagne spricht diese vor allem das Fachpublikum der Kälte, Klima- und Antriebstechnik sowie Multiplikatoren und Fachverbände an. Die dritte Auszeichnung erhielt der Weltmarktführer bei Ventilatoren und Motoren in der Kategorie "Brand Fairs, Exhibitions & Events" für seinen innovativen Messeauftritt auf der Chillventa 2016 in Nürnberg. Mit drei Auszeichnungen für drei Projekte gehörte ebm-papst zu den größten Gewinnern des Abends. Dagmar Alberti erklärt: "Im vergangenen Jahr erhielten wir für unsere GreenTech-Ventilatoren bereits eine "Special Mention". Dass wir dieses Jahr in gleich drei Kategorien punkten konnten, ist eine große Überraschung, aber wir sehen es als klare Bestätigung unserer Markenkommunikation." Einen besonderen Stellenwert hat der German Brand Award vor allem, weil eine direkte Bewerbung nicht möglich ist. Am Wettbewerb können ausschließlich Unternehmen teilnehmen, die durch das German Brand Institute bzw. seine Markenscouts und Expertengremien nominiert wurden. Mit dem Preis vergibt der "Rat für Formgebung" jährlich eine einzigartige Auszeichnung für "erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation", wie es in der offiziellen Pressemitteilung des German Brand Award heißt. Über den German Brand Award Der German Brand Award ist eine Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Sein Ziel: wegweisende Marken und Markenmacher zu entdecken, zu präsentieren und zu prämieren. Initiator des Wettbewerbs ist der "Rat für Formgebung". Geehrt werden innovative Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation ebenso wie Persönlichkeiten und Unternehmen, die in der Welt der Marken wegweisend sind. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter ECVentilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Hauke Hannig Tel.: +49(0) 7938 / 81-7105 E-Mail: Hauke.Hannig@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170705013

