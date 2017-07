Düsseldorf - Untere Zinswenden benötigen vor allem eines: viel Zeit, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit Blick auf den Kursverlauf der 2-jährigen Rendite in den USA sei diese zeitliche Mindestanforderung aber zweifelsfrei erfüllt. Mehr noch: Die bereits im Jahresausblick 2017 thematisierte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sei inzwischen durch zwei weitere Quartalsschlusskurse jenseits der Nackenzone bei rund 1,20% lehrbuchmäßig bestätigt worden. Per saldo müssten Anleger deshalb von einer nachhaltigen Trendwende ausgehen. Rein rechnerisch lasse sich aus der Höhe der unteren Umkehr ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund einem Prozentpunkt ableiten. Damit reiche dieses Anschlusspotenzial sogar aus, um perspektivisch das wichtige Fibonacci-Cluster bei rund 2 % ins Visier zu nehmen. Auf diesem Niveau falle das 61,8%-Retracement des letzten Zinsrutsches von Sommer 2008 bis zum dritten Quartal 2011 (1,99%) mit dem 38,2%-Pendant des gesamten Zinsrutsches seit dem Frühjahr 2007 (2,06%) zusammen.

