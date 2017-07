Bern (ots) - Rund 93 Prozent der Haushalte in ländlichen Gebieten

der Schweiz verfügen über einen Internetanschluss mit einer

Bandbreite von mindestens 30 Megabit pro Sekunde. Dieser

internationale Spitzenwert ist massgeblich den Mitgliedern von

SUISSEDIGITAL und ihren hochleistungsfähigen Kabelnetzen zu

verdanken.



Eine kürzlich veröffentlichte EU-Studie(1) zeigt, dass die Schweiz

beim Breitbandausbau in Europa zur Spitze gehört. Dies gilt

insbesondere auch für ländliche Gebiete, wo in der Schweiz knapp 93

Prozent aller Haushalte über einen Internetanschluss mit einer

Bandbreite von mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) verfügen.

Dieser Wert ist mehr als doppelt so hoch als der EU-Durchschnitt, der

bei rund 39 Prozent liegt.



Beitrag zur Verhinderung eines digitalen Grabens



Hauptverantwortlich für die sehr gute Versorgung von ländlichen

Gebieten mit schnellem Internet (> 30 Mbit/s) sind die

Kabelnetzbetreiber von SUISSEDIGITAL. "Unsere Mitglieder leisten

einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung eines digitalen Grabens in

der Schweiz", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von

SUISSEDIGITAL. "Basis dafür ist die hervorragende Infrastruktur der

Kabelnetze, die flächendeckend Bandbreiten von bis zu 500 Mbit/s

ermöglicht."



Kabelnetze als Schlüsselinfrastruktur für Next Generation Access

(NGA)



Insgesamt verfügen gemäss der Studie 99 Prozent aller Schweizer

Haushalte über einen NGA-Internetanschluss mit einer Bandbreite von

mindestens 30 Mbit/s. Dieser Wert liegt bei den übrigen europäischen

Ländern im Durchschnitt bei knapp 76 Prozent. Das gute Abschneiden

der Schweiz wird in der Studie auf die Kabelnetze zurückgeführt, die

als Schlüsselinfrastruktur bezeichnet werden.



(1)Die Studie "Broadband Coverage in Europe 2016", die im Auftrag

der EU-Kommission Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien

durchgeführt worden ist, kann hier heruntergeladen werden:

http://ots.ch/B83f8



SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer

Kommunikationsnetze. Ihm sind knapp 200 privatwirtschaftlich wie auch

öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die mehr

als 2.4 Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie

und weiteren Angeboten versorgen.



