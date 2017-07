Rapperswil (ots) - Nach den 5 grössten Schweizer Banken bietet

bexio auch eine Schnittstelle zum E-Banking der Thurgauer

Kantonalbank (TKB). Dank Fintech sparen bexio-Nutzer rund 2 Stunden

Arbeit - jede Woche.



Früher war für Kleinunternehmer das Abgleichen von Aufträgen mit

dem Bankkonto eine zeitintensive Arbeit mit Papier und Bleistift.

Finanztechnologien, abgekürzt Fintech, automatisieren solche

Aufgaben. Neu bietet bexio eine Anbindung zum E-Banking der Thurgauer

Kantonalbank (TKB). Sie ermöglicht den Nutzern Banktransaktionen in

die Business Software zu übernehmen und mit offenen Rechnungen in

bexio abzugleichen. Zahlungsaufträge können mit einem Klick aus bexio

ans E-Banking übermittelt werden. Eine Umfrage unter bexio-Kunden

zeigt, dass sie über die bereits bestehenden Schnittstellen zu den

fünf grössten Schweizer Banken - Credit Suisse, Postfinance,

Raiffeisen, UBS und Zürcher Kantonalbank - wöchentlich rund zwei

Stunden Tipparbeit sparen.



Zahlungsverkehr nach ISO 20022-Standard



Die Schnittstelle zwischen bexio und dem TKB-E-Banking unterstützt

bereits die Dateiformate des neuen ISO 20022-Standards für Schweizer

KMU. Der ISO-Standard strebt eine Harmonisierung im Schweizer

Zahlungsverkehr an. Sowohl Kreditorenprozesse wie beispielsweise

Zahlungsaufträge als auch Debitorenabläufe sind an den neuen Standard

im Schweizer Zahlungsverkehr angepasst.



Über bexio



bexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business Software

für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Das

Fintech-Startup deckt die gesamte Administration eines KMU in einer

Lösung ab: Beginnend mit der Erstellung von Offerten über

automatisierte Rechnungs- und Mahnläufe bis zum integrierten

E-Banking und der Online-Buchhaltung mit direktem Treuhänder-Zugang.

Bereits über 8000 Kunden vertrauen dem besten Software-Startup 2016.

www.bexio.com



